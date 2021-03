Foto: finanzbusiness Verdi macht Druck für Deutsche-Bank-Beschäftigte in Call-Centern Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 19 | 0 | 0 17.03.2021, 16:39 | Kundgebungen sind für die zweite Wochenhälfte in Essen und Berlin geplant. Neue Gesprächstermine gebe es nicht, sagte Verdi-Verhandlungsführer Roman Eberle am Mittwoch.

