Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mahnte rasche Entscheidungen an. "Wir werden über Ostern reden müssen", sagte sie bereits am Dienstag. "Ich glaube, dass es schwer vermittelbar ist, dass die Bundesregierung einerseits jetzt wieder Urlaub in anderen Ländern freigegeben hat, zum Beispiel Urlaub auf Mallorca, und gleichzeitig kein Urlaub im eigenen Bundesland möglich ist." Ähnlich hatte sich zuvor schon der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, geäußert.

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Aufhebung der Reisewarnung für Mallorca werden trotz steigender Infektionszahlen die Rufe nach Osterurlaub auch in Deutschland immer lauter. Aus den Urlaubsländern Bayern und Mecklenburg-Vorpommern kommen entsprechende Forderungen mit Blick auf die Bund-Länder-Konferenz zur Corona-Pandemie am kommenden Montag. Er erwarte dort "ein klares Signal für Osterurlaub in Deutschland", sagte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) der Funke Mediengruppe. Ostern fällt in diesem Jahr auf das erste April-Wochenende.

DER AUSLÖSER: "MALLE FÜR ALLE"



Losgetreten wurde die Debatte mit der Entscheidung der Bundesregierung am vergangenen Freitag, Mallorca und weitere Regionen in Spanien, Portugal, Dänemark sowie die Bahamas von der Liste der Corona-Risikogebiete zu streichen und die Reisewarnung aufzuheben. Im Klartext bedeutet das für Mallorca: keine Quarantäne mehr, weder bei Einreise noch Rückkehr. "Malle für alle" titelte die "Bild"-Zeitung am nächsten Tag. Die Buchungszahlen explodierten. Eurowings legte sofort 300 zusätzliche Flüge auf, Tui zog die Ostersaison um eine Woche vor und will schon an diesem Wochenende die ersten Hotels an der Playa de Palma wieder öffnen.

"Ein bisschen fühlt es sich schon wie früher an", freut sich Beatrice Ciccardini, Wirtin der Bar "Zur Krone" am Ballermann. "Die Woche saßen drei junge Deutsche in Badehose bei mir und haben Sangria getrunken. Die Deutschen fühlen sich sicher auf Mallorca." Die Erleichterung über die Rückkehr der Urlauber überdeckt auf der Insel die Angst vor dem Virus.

Überraschend ist der plötzliche Mallorca-Boom nicht. Die Reiseveranstalter haben monatelang auf ein Signal der Bundesregierung gewartet, um endlich loslegen zu können. Das Absurde daran: Die Bundesregierung hat mit ihrer Entscheidung genau das erreicht, was sie eigentlich vermeiden wollte. Sie rät bis heute eindringlich von Reisen - sei es im In- oder Ausland - ab. Bei den Risikogebieten hat sie sich aber selbst einen Automatismus verordnet: Sinken die Infektionszahlen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche unter 50 in einer Region, wird sie von der Risikoliste gestrichen und die Quarantänepflicht aufgehoben - unabhängig davon, wie die Infektionslage im Inland ist.