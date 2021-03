Canasils erste Bohrungen im Bohrprogramm 2020-21 erweitern die mineralisierte Hülle bei La Esperanza im Streichen und zur Tiefe

Vancouver, 17. März 2021 - Canasil Resources Inc. (TSX-V: CLZ, DB Frankfurt: 3CC, „Canasil“, das „Unternehmen“) berichtet über den aktuellen Stand des Bohrprogramms 2020-21 auf dem Silber-Gold-Projekt La Esperanza in den mexikanischen Bundesstaaten Durango und Zacatecas. Die Bohrlöcher ES-20-22, ES-21-23 und ES-21-24 am südöstlichen Ausläufer des Erzganges La Esperanza wurden bis zu Bohrtiefen von 171 m, 406 m bzw. 422 m niedergebracht, und das Bohrloch ES-21-25 am nordwestlichen Ausläufer ist zurzeit im Gange. Die ersten drei Bohrlöcher haben alle den Erzgang La Esperanza wie projiziert durchteuft. Die Durchörterungspunkte sind im Längsschnitt unten zu sehen.

Das Ziel der ersten Bohrungen des Bohrprogramms 2020-21 auf der Südostseite der mineralisierten Hülle bestand darin, die Gangzone mit einer Step-out-Blindbohrung im Streichen von ES-20-22 und mit Step-out-Bohrungen unterhalb von ES-21-23 und ES-21-24 zu erweitern. ES-20-22 durchteufte den Erzgang La Esperanza und dehnte die mineralisierte Hülle um 100 m nach Südosten in einer bisher nicht überprüften Blindsektion aus. ES-21-23 dehnte die mineralisierte Hülle um 50 m in die Tiefe aus, und ES-21-24 durchteufte den Erzgang La Esperanza mit einer weiteren Verlängerung um 50 m in die Tiefe und erhöhte die Gesamttiefenerstreckung um 100 m. Alle drei Bohrlöcher durchteuften auch alterierte Lagen, was ein starkes Mineralisierungsmilieu in Zusammenhang mit dem Erzgang La Esperanza bestätigt. Die Analyseergebnisse für diese Bohrlöcher werden bekannt gegeben, sobald sie eingetroffen sind und überprüft wurden.

Die Erzgangabschnitte in diesen Bohrlöchern bestätigten, dass sich der Erzgang La Esperanza wie projiziert in Streichrichtung und in der Tiefe befindet. Die mittels Bohrungen abgegrenzte mineralisierte Hülle unterhalb des Übertageausbisses des Erzganges über eine Streichlänge von 150 m wurde jetzt im Streichen von 425 m auf 525 m verlängert (+ 23,5 %). Die südöstliche Tiefenausdehnung hat sich von 250 m auf 350 m (+ 40 %) erhöht, was zu einer Gesamtvergrößerung der mineralisierten Hülle um 73 % führte. Die Ergebnisse dieser Bohrlöcher sind ermutigend für weitere Bohrungen, um die bekannte mineralisierte Hülle des Erzganges La Esperanza weiter auszudehnen.