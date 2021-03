Seit geraumer Zeit dominiert bei Palladium eine Handelsspanne mit den Begrenzungen bei 2.200 / 2.250 US-Dollar auf der Unterseite und 2.500 US-Dollar auf der Oberseite.

Seit geraumer Zeit dominiert bei Palladium eine Handelsspanne mit den Begrenzungen bei 2.200 / 2.250 US-Dollar auf der Unterseite und 2.500 US-Dollar auf der Oberseite. Zuletzt machte sich das Edelmetall auf, die gut ausgebaute Oberseite der Range zu attackieren. Ein deutlicher Ausbruch über die 2.500 US-Dollar käme wohl einem Befreiungsschlag gleich…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Palladium hieß es am 27.02. unter anderem „[…] „Das Warten auf frische Impulse setzte sich auch in den letzten Wochen fort. Palladium gelang es nicht, die Oberseite der Range entscheidend in Bedrängnis zu bringen. Gleichzeitig wurde es auf der Unterseite ein ums andere Mal „ungemütlich“. Doch spätestens die knapp unterhalb der unteren Begrenzung verlaufende 200-Tage-Linie verhinderte Schlimmeres. […] Das Edelmetall sollte einen Rutsch deutlich unter die 2.200er Marke unter allen Umständen vermeiden. Den nächsten Handelstagen könnte diesbezüglich eine große Bedeutung zukommen. Unterhalb von 2.200 US-Dollar liegt bei 2.100 US-Dollar die nächste wichtige Unterstützung und damit das nächste potentielle Bewegungsziel, sollte es zum Bruch der Unterseite der Handelsspanne kommen. Auf der Oberseite bleibt es dabei: Palladium muss endlich über die 2.500 US-Dollar.“

Der eingangs thematisierte Preisanstieg führte Palladium in Richtung 2.500 US-Dollar. Aktuell versucht sich das Edelmetall daran, ein Ausbruchsszenario zu kreieren. Aus charttechnischer Sicht könnte ein signifikanter Ausbruch über die 2.500 US-Dollar ein starkes Kaufsignal generieren und dem Edelmetall den Weg in Richtung 2.800+ US-Dollar ebnen.

Rücksetzer sollten weiterhin auf den Bereich von 2.250 / 2.000 US-Dollar begrenzt bleiben. Anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich.

Die aktuelle Stärke des US-Dollars als potentieller Belastungsfaktor für Palladium wurde zuletzt durch die angespannte Lage auf der Angebotsseite (über)kompensiert. Nun gilt es für das Edelmetall!