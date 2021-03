DGAP-News: PATRIZIA AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Dividende

PATRIZIA AG: PATRIZIA veröffentlicht Geschäftsbericht 2020: Dritte Dividendenerhöhung in Folge bestätigt starkes und verlässliches Geschäftsmodell



17.03.2021 / 17:35

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PATRIZIA veröffentlicht Geschäftsbericht 2020: Dritte Dividendenerhöhung in Folge bestätigt starkes und verlässliches Geschäftsmodell



- Dividende pro Aktie für das Geschäftsjahr 2020 steigt um 3,4% auf 0,30 Euro im Vergleich zum Vorjahr

- Operatives Ergebnis von 116,5 Mio. Euro und Assets under Management (AUM) von 47,0 Mrd. Euro entsprechen der Prognose für das Geschäftsjahr 2020

- Prognosespanne für das operative Ergebnis 2021 von 100,0 - 145,0 Mio. Euro und für AUM von 50,0 - 53,0 Mrd. Eur

- Weitere Fortschritte in der Nachhaltigkeitsstrategie: PATRIZIA Sustainability Report 2020 veröffentlicht