Das Geschäft mit den Spacs steckt in Deutschland noch in den Kinderschuhen. In den Vereinigten Staaten boomt der Markt für diese Finanzvehikel, über die Anleger einem Investmentmanager oder einem Hedgefonds eine Art Blankoscheck ausstellen. In Deutschland gab es zuletzt gerade mal einen Spac-Börsengang. Im Frankfurter Bankenviertel steigt jetzt die Spannung: Ist es ein bleibender Trend, oder eine Eintagsfliege?

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wenn ein neues Finanzprodukt in Frankfurt landet, spaltet sich die Kapitalmarktwelt meist schnell in Befürworter und Gegner. So ist es auch mit den leeren Börsenhüllen, genannt Special Purpose Acquisition Companies oder kurz Spacs. Eine einzigartige Gelegenheit für Aktieninvestoren, am rasanten Wachstum von nicht börsennotierten Unternehmen zu verdienen, argumentieren ihre Fürsprecher. Halsbrecherische Wetten ohne jede Bewertungsgrundlage, sagen die Gegner.

Das Prinzip der Spacs: Ein bekannter Investmentmanager wie Bill Ackmann oder auch ein Promi wie der frühere Basketball-Star Shaquille O'Neal sammelt bei einem Börsengang Geld ein. Damit kauft er ein oder mehrere Unternehmen. Wenn es gut läuft, entwickeln die sich gut und der Börsenpreis des Vehikels steigt.

Nach Angaben der Deutschen Börse war mit Helikos im Februar 2010 der erste deutsche Spac an den Start gegangen. Ein Jahr später übernahm das Finanzvehikel dann die Exceet Group . Doch nach der Fusionsankündigung im Mitte Juli 2011 mit einem Aktienpreis von mehr als 10 Euro entwickelte sich die Aktie alles andere als gut. Heute ist eine Aktie von der Exceet Gruppe gerade mal noch etwas mehr als vier Euro wert.

Jetzt tritt das Modell wieder auf die Bildfläche. So kündigte der ehemalige Commerzbank-Chef Martin Blessing an, mit einem Spac an der Börse in Amsterdam bis zu 415 Millionen Euro einsammeln zu wollen. Auch der Ex-Unicredit-Chef Jean Pierre Mustier arbeitet an einem Spac. Startup-Investor Klaus Hommels ist da einen Schritt weiter und hat für seinen Lakestar-Spac mehr als 275 Millionen Euro eingesammelt. Damit brachte er den ersten Börsenmantel seit mehr als zehn Jahren an eine deutsche Börse, wenn auch bislang ohne Ziel.

Sie alle bringen ein Phänomen wieder nach Deutschland und Europa, das in den USA derzeit Hochkonjunktur hat: Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge gingen dort im letzten Jahr 230 Spacs an die Börse - fast fünf Mal so viele wie 2019. Weltweit waren es laut Zahlen der Kanzlei Freshfields gerade einmal zehn mehr.