Düsseldorf, 17. März 2021 - Service, Qualität, Beratung und Kundenzufriedenheit - vier Kriterien, die nach Einschätzung von Experten über die Stellung eines Unternehmens in der heutigen modernen Wirtschaftswelt entscheidend sind. Das F.A.Z.-Institut hat in Zusammenarbeit mit dem Institut für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF) in Hamburg Deutschlands Finanzdienstleister unter die Lupe genommen und untersucht, wie sich die Internetnutzerinnen und Nutzer über die Unternehmen äußern. Insgesamt wurden rund 700.000 Online-Nennungen auf den verschiedensten Plattformen ausgewertet. Ergebnis: unter den Online-Brokern bekommt CapTrader die Auszeichnung "Deutschlands beste Finanzdienstleister 2021" verliehen. "Die Auszeichnung bestätigt unser Bemühen um die Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden und um qualitativ hochwertigen Service", kommentiert Mauro Heller, Head of Sales beim Düsseldorfer Online-Broker CapTrader, das gute Ergebnis.

CapTrader ist seit über zehn Jahren am Markt und gehört zu den innovativen Online-Brokern in Deutschland. Über eigens entwickelte und preisgekrönte Handelsplattformen haben Anlegerinnen und Anleger Zugang zu mehr als 1,2 Millionen Wertpapieren an über 135 Börsen, in 33 Ländern mit 23 Währungen. "Als Online-Broker bieten wir Zugang zu zahlreichen Börsenplätzen, und das zu sehr günstigen Konditionen, mit nur einem Konto. Durch regelmäßige Webinare und Schulungen begleiten und coachen wir unsere Kundinnen und Kunden im Umgang mit der Handelssoftware und den Produkten, so dass sie erfolgreicher werden", unterstreicht Andreas Weiß, Geschäftsführer bei CapTrader, die langfristige Erfolgsstrategie seines Unternehmens.

Die vom F.A.Z.-Institut verliehene Auszeichnung "Deutschlands beste Finanzdienstleister" wird mit Hilfe des sogenannten Social Listening erstellt. Dabei werden vom Berliner Content-Intelligence-Anbieter Ubermetrics Technologies Millionen von Online-Seiten als Quellen herangezogen und nach Schlagwörtern durchsucht, die Hinweise auf die Beurteilung der Userinnen und User zu rund 2.400 Unternehmen aus der Finanzbranche erlauben. Die Angaben werden nach den Themen Service, Qualität, Beratung und Kundenzufriedenheit sortiert und ausgewertet.