Aktionäre der Bechtle AG sollen eine höhere Dividende als noch im Vorjahr erhalten. Das TecDAX-notierte IT-Unternehmen aus Neckarsulm will die Dividende je Bechtle Aktie um 0,15 Euro auf 1,35 Euro anheben. Es wäre die elfte Dividendenerhöhung in Folge, so der Konzern am Mittwoch. Die Dividendenerhöhung benötigt noch die Zustimmung der Aktionäre auf der kommenden Hauptversammlung des Unternehmens am 15. Juni dieses Jahres.Auf ...