Im Vorfeld des heutigen Sitzungsergebnisses steigt der Druck auf die Fed und Jerome Powell: die Renditen für US-Staatsanleihen erreichen neue Verlaufshochs - der Markt "wettet" also gewissermaßen, dass der Fed-Chef eher nicht verbal gegen den Anstieg der Renditen einschreitet. Das bringt wieder den Nasdaq und die US-Tech-Werte unter Druck. Entscheidend wird sein, ob Powell und die Fed in den "Dot Plots" von einer Zinsanhebung im Jahr 2023 ausgehen oder eben nicht. Wird Powell in der Pressekonferenz wieder sein Mantra wiederholen, dass die Inflation "vorübergehend" sein und die Notenbank erst dann handeln werde, wenn die "financial conditions" sich verschlechtern (was bislang nicht wirklich der Fall ist)?

