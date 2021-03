Für messbare und sichtbare Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche: Accumulata beteiligt sich an Initiative ESG Circle of Real Estate (ECORE) / ESG-Scoring misst die Nachhaltigkeits-Performance München (ots) - Kriterien vereinheitlichen, Nachhaltigkeit sichtbar machen, Klimaziele erreichen: Der in München ansässige Projektentwickler und Asset Manager Accumulata hat sich der Branchen-Initiative ESG Circle of Real Estate (ECORE) angeschlossen. Accumulata will sich damit an der Entwicklung eines europaweiten Nachhaltigkeitsstandards im Gebäudesektor beteiligen. Zudem möchte das Unternehmen die eigenen Anstrengungen in Bezug auf Umwelt (Environment), Gesellschaft (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance) besser messen und darstellen können. Die ECORE-Mitglieder eint das Ziel, einen belastbaren und marktfähigen Branchenstandard zu etablieren. Der Branchenstandard soll es Bestandshaltern, Projektentwicklern und Asset Managern erlauben, Immobilien und Portfolios mit Blick auf Nachhaltigkeitskriterien messen, europaweit vergleichen und transparent darstellen zu können. 60 Investmenthäuser sind bereits beigetreten, womit das auditierte Immobilienvermögen fast 900 Milliarden Euro umfasst. Unterstützt wird die Initiative vom Fondsverband BVI, dem Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA) sowie dem German Council of Shopping Places (GCSP) und der GEFMA (German Facility Management Association). Seit Februar befindet sich das ECORE-Scoring für die ersten Asset Klassen in der Pilotphase.



Ziel ist die kontinuierliche Optimierung bis zur CO2-Neutralität

"Seit dem Pariser Klimaschutzabkommen und der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung im Jahr 2015 ist klar, dass Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu den bedeutendsten Einflussgrößen unserer Branche avancieren. Accumulata hat bei der Gestaltung seiner Projekte frühzeitig die zu erwartenden ESG-Anforderungen berücksichtigt, um Projekte entlang von ESG-Kriterien auszurichten", erklärt Konstantin Hähndel, Executive Director und Head of Products & Clients bei Accumulata. Mit Projekten wie der Macherei in München schafft Accumulata aktuell bereits nachhaltige Konzepte, die mit dem LEED-Zertifikat Gold ausgezeichnet werden.