Kryptos - Gold - Inflation! Hammerinterview mit Frank Holmes von US Global über Edelmetalle, Kryptos und die kommende Inflation! Gastautor: Swiss Resource Capital AG | 18.03.2021, 00:19 | 23 | 0 | 0 18.03.2021, 00:19 | Sehenswertes Interview und warum die Inflation gnadenlos zuschlägt! Sehenswertes Interview und warum die Inflation gnadenlos zuschlägt! Ich kenne Frank Holmes schon viele Jahre und er ist ein exzellenter Kenner der Kapitalmärkte. Umso erfreuter war dass er sich 45 Minuten Zeit für mich nahm und in obigem Interview sehr schön die Inflation, Bitcoin, Etherium, die Edelmetalle und wie es aussieht sich vornimmt. Jeder sollte nach seiner Neigung investieren aber die oben genannten Werte sollten in keinem Portfolio fehlen. Er geht auch explizit auf die bereits vorhandene Inflation ein und warum die Rohstoffpreise erst am Anfang des Bullenmarktes stehen! Time to buy und sein Ausspruch "Printing for Mining" fasst die Gesamtsituation auf den Punkt zusammen. Das viele billige Geldgedrucke inflationiert den Geldwert und eine enorme aufgestaute Nachfrage trifft auf ausgetrocknete Märkte und vor allem auf ein defizitäres Rohstoffangebot. Wir werden viel Spass die nächsten Jahre im Minen- und Rohstoffsektor haben! Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten. Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz. Ihr Jochen Staiger CEO Swiss Resource Capital AG NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1 Seite 2 ► Seite 1 von 2



