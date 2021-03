Seite 2 ► Seite 1 von 3

Brüssel (ots) - Der von der Europäischen Kommission im September 2020 vorgelegteAktionsplan für kritische Rohstoffe (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1542) istGegenstand einer Stellungnahme (https://cor.europa.eu/DE/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-4292-2020) , über die Kommunal- und Regionalpolitiker aufder Plenartagung des Europäischen Ausschusses der Regionen (AdR) am 18. Märzberaten werden. Zahlreiche europäische Schlüsselindustrien sind auf einezuverlässige Versorgung von kritischen Rohstoffen, die überwiegend ausDrittländern importiert werden, angewiesen. In ihrer Stellungnahme hebtBerichterstatterin Isolde Ries (DE/SPE), Erste Vizepräsidentin des Landtages desSaarlandes, hervor, dass die Abhängigkeit der EU von Drittländern bei derVersorgung kritischer Rohstoffe verringert werden muss. Um dies zu ermöglichensoll die kreislauforientierte Ressourcennutzung gefördert, die Lieferkettenoptimiert und die Rohstoffbeschaffung innerhalb der EU gestärkt werden. In derStellungnahme wird auch betont, dass die lokalen und regionalenGebietskörperschaften eine grundlegende Rolle bei der Sicherung der künftigenVersorgung mit kritischen Rohstoffen spielen müssen.Laut Europäischer Kommission sind unter kritischen Rohstoffen jene Rohstoffe zuverstehen, die von hoher ökonomischer Bedeutung sind, aber nicht zuverlässiginnerhalb der der Europäischen Union abgebaut werden können. Weltweit betrachtetwerden weniger als 5 % der kritischen Rohstoffe (https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/117c8d9b-e3d3-11e8-b690-01aa75ed71a1) in der EUgewonnen bzw. produziert, während europäische Industrien rund 20 % des globalenAnteil an kritischen Rohstoffen verbrauchen. Europäische Schlüsselindustrien wiezum Beispiel die Automobil-, Stahl- und Gesundheitsbranche, die MillionenArbeitsplätze in Europa stellen, sind auf eine sichere und zuverlässigeVersorgung mit kritischen Rohstoffen angewiesen. Die EU ist ganz besonders vonder Einfuhr kritischer Rohstoffe abhängig, die für zukunftsorientierteTechnologien wie Batterien oder erneuerbare Energien unverzichtbar sind. DieseTechnologien sind für den ökologischen Wandel in Europa von Bedeutung und ihreNachfrage (https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42881?locale=de) wird in denkommenden Jahrzehnten weiterhin rasant steigen.Berichterstatterin Isolde Ries (DE/SPE)(https://cor.europa.eu/de/members/Pages/memberprofile.aspx?MemberId=2029668) ,Erste Vizepräsidentin des Landtages des Saarlandes, sagte dazu: " ModerneVolkswirtschaften mit langen Wertschöpfungsketten können ohne eine sichere,wettbewerbsfähige und umweltverträgliche Rohstoffversorgung nicht dauerhaft