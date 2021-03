Wealth Dynamix als "Enabler" eingestuft in neuem Branchenranking für Software in der Vermögensverwaltung

London (ots/PRNewswire) - Wealth Dynamix (http://www.wealth-dynamix.com/) , ein

weltweit führender Anbieter von Client Lifecycle Management (CLM)-Lösungen, hat

in der ersten Aperture Market Map eine bedeutende Anerkennung für seine

WDX1-Lösung erhalten. In der Bewertung des WDX1

(https://www.wealth-dynamix.com/wdx1-suite/) wurde Wealth Dynamix als ein

"Enabler" benannt, der das Client Lifecycle Management in einer Branche, die auf

tiefe und wirkungsvolle Beziehungen angewiesen ist, transformiert.



Die Strategieberatung mit Hauptsitz in der Schweiz will mit ihrer Market Map

(https://aperture.co/the-market-map/) einige der länger bestehenden Indizes

herausfordern. Das Unternehmen erklärt, dass seine Bewertungsmethodik dem

schnelllebigen digitalen Zeitalter gerecht wird, da sie nicht nur Technologie-

und Geschäftsmodellinnovationen berücksichtigt, sondern auch die entscheidende

Rolle, die Innovatoren dabei spielen, Firmen im differenzierten Vermögenssektor

Marktvorteile zu verschaffen. Im Gegensatz zu Gartners etabliertem Magic

Quadrant, der Unternehmen in der begehrten "oberen rechten Ecke" hervorhebt,

erkennt die Market Map die fundamentale Rolle an, die digitale Spezialisten bei

der Weiterentwicklung von Vermögens- und Investmentmanagern mit

unterschiedlichen Angeboten und Servicekanälen spielen.







helfen kann, ihr Angebot zu erweitern, ohne ihre bestehende Technologie und ihr

aktuelles Geschäftsmodell einzuschränken." Dies ist im Wealth-Markt von

entscheidender Bedeutung, da Altsysteme, wie sie in einem großen Teil der

Unternehmen weiterhin eingesetzt werden, als eines der größten Hindernisse bei

der Umsetzung einer digitalen Strategie gelten.



Market Map zeichnete insgesamt nur zwei "Enabler" aus und Wealth Dynamix

erzielte in den Bereichen Technologie und digitales Enablement die höchste

Punktzahl. Der Bericht bemerkt: "Die Wealth Dynamix-Lösung hat viel zu bieten",

und hebt insbesondere die Bereitstellung von aussagekräftigen Informationen und

Tools hervor, die den Kundenberatern helfen, ihre Kunden besser zu betreuen.



Gary Linieres (https://www.linkedin.com/in/garylinieres/) , CEO und Mitbegründer

von Wealth Dynamix, sagt: "Wir freuen uns sehr über die Aufnahme in die

allererste Market Map und die Anerkennung unserer besonderen Rolle dabei, den

Bereich der auf Vermögensverwaltung spezialisierten Software weiterzuentwickeln.

Die Welt des Finanzmanagements verändert sich schnell, von den Faktoren, die der

Vermögensbildung zugrunde liegen, bis hin zu der Art und Weise, wie Kunden mit

ihren Vermögensverwaltern in Kontakt treten wollen. Eine weitere Herausforderung

für die Unternehmen ist die Verwaltung der Kunden über die von ihnen gewählten

Kanäle. Die größere Komplexität der End-to-End-Kundenbeziehung erhöht den Bedarf

nach einem effektiven Lebenszyklus-Management. Unsere hohe Punktzahl beim

Einsatz von Technologie und bei der Integration in die bestehenden

Geschäftsmodelle unserer Kunden hebt die Flexibilität unserer maßgeschneiderten

Lösungen und unsere umfassende Branchenexpertise hervor."



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1457511/Wealth_Dynamix.jpg



Pressekontakt:



Lucy Heavens

Marketing Director

Wealth Dynamix

connect@wealth-dynamix.com

+44 (0)7387 287722



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/138106/4866720

OTS: Wealth Dynamix





