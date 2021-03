Ricardo Defense hat einen Exklusivvertrag in Höhe von 89 Mio. US-Dollar zur Lieferung von 9.480 ABS/ESC-Nachrüstsätzen an die US-Armee abgeschlossen Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 17.03.2021, 19:19 | 21 | 0 | 0 17.03.2021, 19:19 | Die US-Armee hat mit Ricardo Defense einen Dreijahres-Basisvertrag über die Bereitstellung von bis zu 9.480 kritischen Nachrüstsätzen in Form von Antiblockiersystem / elektronische Stabilitätskontrolle (ABS/ESC) für das High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV) der US-Armee zur Verbesserung der Sicherheit geschlossen. Der erste Lieferauftrag im Rahmen des Vertrags wird 10 Mio. US-Dollar für die Lieferung von 1.200 ABS/ESC-Nachrüstsätzen bis August 2021 umfassen. Ein zweiter Lieferauftrag wird im weiteren Verlauf dieses Jahres erwartet und soll die Lieferungen auf etwa 2.000 ABS/ESC-Nachrüstsätze über die nächsten 12 Monate erhöhen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210317005758/de/ High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV) (Photo: Business Wire) Daten der Vergangenheit, die von der US-Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit (NHTSA für National Highway Traffic Safety Administration) vorgelegt wurden, zeigen, dass der Einsatz von ABS und ESC die Zahl von Überschlägen mit Todesfolge um 74% und die von Zusammenstößen mit Todesfolge um 45% senkt. Die erste Auftragserteilung von heute kennzeichnet den Beginn eines mehrjährigen Vertrags für Ricardo Defense zur Verbesserung der Sicherheit und Betriebsbereitschaft der eingesetzten HMMWV-Flotte für US-Soldaten und HMMWV-Bediener weltweit. Chet Gryczan, Präsident von Ricardo Defense sagte: „Dies ist ein wichtiger Meilenstein und ein starkes Beispiel für das Engagement von Ricardo Defense in der Bereitstellung von Lösungen, um die schwierigen Herausforderungen zu bewältigen, denen unsere Kunden begegnen, und um die Sicherheit unserer Männer und Frauen in Uniform zu gewährleisten. Durch den Einsatz dieses Systems sind wir ungemein stolz, zum Sicherheitsengagement der Armee für unsere Soldaten und Zivilpersonen gleichermaßen beizutragen.“ Das HMMWV bleibt plangemäß bis 2050 Teil der Flotte der US-Armee. 2018 ließ die Armee anordnen, dass alle neuen HMMWVs, die vom Band der neuen Fahrzeugproduktionsanlage laufen, das ABS/ESC-System installiert haben müssen. Seit Juli 2018 wurden mehr als 5.000 neugefertigte oder rekapitalisierte HMMWV-Fahrzeuge mit der ABS/ESC-Technologie von Ricardo an die US-Armee ausgeliefert. 2019 hat die Armee dafür Sorge getragen, dass der ABS/ESC-Nachrüstsatz in das Lagersystem aufgenommen wird, um Fahrzeug nachzurüsten, die nicht den Prozess der neuen Produktion oder Rekapitalisierung durchlaufen sind. Dieser doppelseitige Ansatz stellt sicher, dass alle HMMWVs der Bestandsflotte letztlich mit der ABS/ESC-Technologie ausgestattet werden, um das Überschlagrisiko zu senken. Seite 2 ► Seite 1 von 2



