Der Börsentag - 17.03.2021 VW und BMW ziehen den DAX nach oben, Varta holt Luft, Moderna korrigiert Gastautor: NTG24 | 17.03.2021, 19:59 | 59 | 0 | 0 17.03.2021, 19:59 | Der Handelstag - Bericht zum 17.03.2021 - Schnellübersicht Der Handelstag - Bericht zum 17.03.2021 - Schnellübersicht Warten auf die US-Notenbank. Dies prägt heute die bislang wenig bewegten Aktienindizes. Der DAX bewegte sich so in einer relativ engen Spanne um seinen Vortagesschluss und schaut gespannt auf die Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank FED, die heute im Tagesverlauf erwartet werden. Zum Handelsschluss steht der DAX bei 14.597 Punkten und damit 0,27 % höher als gestern. In New York wartet man ebenfalls auf Neuigkeiten von der FED, die Indizes divergieren aber. Während der Dow Jones Industrial aktuell um 67 Punkte auf 32.893 Punkte bzw. 0,21 % zulegt, gibt der S&P 500 23,3 Punkte bzw. 0,59 % auf 3.943 Punkte ab. Der Nasdaq 100 steht bei 13.000 Punkten 1,16 % tiefer als gestern zum Handelsschluss. Bei den Einzelwerten hält heute die Euphorie bei den deutschen Autowerten an. Erneut Spitzenreiter im DAX ist VW (DE0007664005), die 11,04 % auf 230,80 Euro zulegen können. Damit hat die VW-Aktie einen seit dem Dieselgate-Absturz 2015 gebildeten Doppelboden vollendet, dessen Nackenlinie das Zwischenhoch vom Januar 2018 bei 192,45 Euro war. Dieses wurde nun in dieser Woche signifikant überwunden und ... Den ganzen Artikel finden Sie auf NTG24 Diesen Artikel teilen Seite 2 ► Seite 1 von 2 Wertpapier

