Die VARTA AG ist führender europäischer Hersteller von Li-Ionen Zellen undweltweiter Innovations- und Technologieführer. Die PIERER Mobility AG mit denMarken KTM, Husqvarna und GASGAS ist der größte europäische Powered Two-WheelerHersteller. Die Kooperationspartner sehen großes Potenzial für die Entwicklungeiner Plattformbatterie für leichte Elektrofahrzeuge im Bereich der 48Volt-Technologie mit Spitzenleistungen bis ca. 20kW."Mit der VARTA Innovation in Graz sind wir stark für die Materialforschung inÖsterreich aufgestellt. Der Standort wird massiv ausgebaut, um die Entwicklunggroßer Batterie-Zellformate für die Elektromobilität voranzutreiben", sagtMichael Tojner, CEO der Montana Tech Components AG Unternehmensgruppe undMehrheitseigentümer der VARTA AG."Durch unsere Innovationsstärke sehen wir uns als Technologieführer imZweirad-Sektor in Europa und wollen besonders bei der Entwicklung vonZweirad-Elektrofahrzeugen Akzente setzen", so Stefan Pierer, CEO der PIERERMobility AG.Beabsichtigt ist eine Zusammenarbeit von VARTA und KTM in der Entwicklung undProduktion von Niedervolt Batterieplattformen für Fahrzeuge von 250 Watt bis 20Kilowatt Spitzenleistung, die eine hohe Reichweite und Performance erreichen.Beabsichtigt ist insbesondere eine Zusammenarbeit in folgenden Bereichen:- Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Produktion- Gemeinsame Marketing- und Vertriebsaktivitäten- Rücknahme, Recycling und 2nd Life von BatterienMichael Tojner und Stefan Pierer verbindet eine erfolgreicheGeschäftspartnerschaft - das hat auch die gemeinsame Übernahme desElektronikspezialisten Abatec gezeigt. Das Unternehmen wurde 2018 in schwierigerAusgangssituation gemeinsam übernommen und in weiterer Folge restrukturiert. 200Arbeitsplätze an den Standorten in Oberösterreich und Salzburg konnten somitgesichert werden. Um die Abatec auf ihrem Wachstumsweg weiter zu unterstützen,übernimmt jetzt die PIERER Mobility AG die Unternehmensanteile von der MontanaTech Components AG und integriert das Unternehmen vollständig. Nach Zustimmung