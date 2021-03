Akamai bekämpft Sicherheitslücken bei der Multi-Faktor-Authentifizierung mit Phish-Proof-Push

Akamai MFA bietet FIDO2-Multifaktor-Authentifizierung ohne Hardware-Sicherheitsschlüssel

CAMBRIDGE, Massachusetts, 17. März 2021 /PRNewswire/ -- Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), die weltweit vertrauenswürdigste Lösung für den Schutz und die Bereitstellung digitaler Erlebnisse, kündigte heute die Markteinführung von Akamai MFA an, einer phish-sicheren Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, die FIDO2-Multifaktor-Authentifizierung (MFA) schnell zu implementieren, ohne dass sie Hardware-Sicherheitsschlüssel einsetzen und verwalten müssen. Akamai MFA verwendet eine Smartphone-Applikation, die vorhandene Smartphones in einen Hardware-Sicherheitsschlüssel verwandelt, um eine reibungslose Benutzererfahrung zu ermöglichen.