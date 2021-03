Nynomic schließt Biotech-Kooperation

Nynomic hat mit der Schott AG und der Infors AG eine Kooperation vereinbart. Die drei Unternehmen wollen gemeinsam an der Optimierung von Herstellungsprozessen in der pharmazeutischen und chemischen Industrie arbeiten. „Die gemeinsam erstellte Lösung wird dabei zur Automatisierung und Echtzeit-Überwachung von Fermentationsprozessen in Bioreaktoren eingesetzt”, so Nynomic. Einatzbereiche seien unter anderem in der Herstellung von ...