NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine weiter extrem lockere Geldpolitik in den USA hat den Euro am Mittwoch im Handel mit dem US-Dollar deutlich beflügelt. Unmittelbar nach Bekanntgabe der geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank (Fed) schnellte der Eurokurs im US-Handel in die Höhe und erreichte sein bisheriges Tageshoch bei 1,1985 US-Dollar. Zuletzt notierte der Euro bei 1,1973 Dollar. Der Dollar litt damit unter der Aussicht auf weiter sehr niedrige Zinsen in den Vereinigten Staaten.

Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1907 (Dienstag: 1,1926) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8398 (0,8385) Euro.