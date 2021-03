Sintavia veröffentlicht Übersicht über Entsorgungsverfahren für Pulverkondensat

Sintavia, LLC , ein Unternehmen im Bereich der Entwicklung und des 3D-Drucks einer neuen Generation von Flug- und Startkomponenten, gab heute bekannt, dass es eine Übersicht über die korrekte Handhabung von Pulverkondensat-Abfällen veröffentlicht hat, die im Rahmen des additiven Fertigungsprozesses durch Pulverbettschmelzen entstehen. Die Veröffentlichung mit dem Titel „Overview of Disposal Procedures for Powder Condensate“ (Übersicht über die Entsorgungsverfahren für Pulverkondensat) wurde von Ashley Wallace, Qualitäts- und EHS-Ingenieur bei Sintavia, in Zusammenarbeit mit der Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA) und Triumvirate Environmental verfasst.

(Graphic: Business Wire)

Pulverkondensat ist die Bezeichnung für verfestigte Partikel, die bei der Verdampfung von Metalllegierungen während des additiven Fertigungsprozesses (Additive Manufacturing, AM) durch Pulverbettschmelzen entstehen. Dieses Kondensat, das einen für AM spezifischen Abfallfstrom darstellt, wird entweder in einer Sammelkammer innerhalb des AM-Druckers deponiert (wird als „trockenes“ Kondensat bezeichnet) oder aus der Baukammer selbst durch Nassabsaugung entfernt (wird zusammen mit den gleichzeitig entfernten Schmelzespritzern als „nasses“ Kondensat bezeichnet). Sowohl Nass- als auch Trockenkondensat kann gefährlich sein und muss gemäß den geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden. Da Metall-AM in Bezug auf die Fertigung erst jetzt in die Reifephase eintritt, war Pulverkondensat als Abfallstrom bisher weder ein großes Thema für die Hersteller noch wurde es umfassend untersucht. Großserienhersteller müssen jedoch zunehmend entsprechende Ressourcen für die sichere Entsorgung dieses Materials bereitstellen. Um dies zu erreichen, sollte Pulverkondensat als separater Abfallstrom klassifiziert und entsprechend mit kosteneffizienten Methoden für die Entsorgung dokumentiert werden. In diesem Beitrag werden die in den USA angewandten Verfahren zur Analyse und Entsorgung von Kondensat aus dem Pulverbettschmelzverfahren erörtert und es wird ein Beispiel aus der Praxis gegeben, wie ein Großserienhersteller diese Entsorgung handhabt