Vonovia begibt eine grüne Anleihe. Der Green Bond hat ein Volumen von 600 Millionen Euro. Das Papier läuft über zehn Jahre. Verzinst ist die grüne Anleihe jährlich mit 0,625 Prozent.Mit dem frischen Geld will man nachhaltige Projekte in Deutschland, Österreich und Schweden refinanzieren. Geplant sind Investitionen in Gebäude, um diese in eine bessere Energieeffizienzklasse zu bringen. Außerdem will Vonovia Projekte im ...