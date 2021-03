Varta und Pierer Mobility gehen eine strategische Kooperation ein. Man will gemeinsam eine Plattformbatterie für leichte E-Fahrzeuge entwickeln. Angedacht ist neben der Entwicklung auch die Industrialisierung von Niedervolt Batterieplattformen für Fahrzeuge von 250 Watt bis 20 Kilowatt Spitzenleistung. Dabei will man eine hohe Reichweite erzielen. Die Partner sollen in der Forschung, der Entwicklung und der Produktion ...