CHAR gibt Meilenstein-Bestellung über 1.000 Tonnen Biokohle bekannt

TORONTO, March 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CHAR Technologies Ltd. („CHAR“) (TSXV: YES) gibt bekannt, dass einer der größten Stahlproduzenten Kanadas eine Bestellung über bis zu 1.000 Tonnen der proprietären CleanFyre-Biokohle von CHAR aufgegeben hat. Der Vertrag folgt auf den erfolgreichen Pilotproduktionslauf von CHAR mit 20 Tonnen und ist der nächste Schritt im laufenden Kommerzialisierungsprozess. CleanFyre ist ein kohlenstoffneutraler fester Biokraftstoff, der aus verschiedenen auf Holz basierenden Biomassen und Holzabfällen hergestellt wird und eine Alternative mit geringen Treibhausgasemissionen („THG“) bietet, die sich in bestehende Stahlerzeugungsprozesse integrieren lässt.



Andrew White, Chief Executive Officer, erklärt: „Diese Bestellung ist ein Meilenstein und zeigt die Möglichkeiten auf, fossile Kohle durch CleanFyre zu ersetzen, dem kohlenstoffneutralen und nachhaltigen festen Biokraftstoff von CHAR, der die strengen Anforderungen der Stahlerzeugung erfüllt. Unsere proprietären Lösungen bieten innovativen und progressiven Unternehmen einen erheblichen Vorteil bei der Reduzierung der Treibhausgasemissionen und beim Aufbau einer Kreislaufwirtschaft. Bei einem Vertrag über 1.000 Tonnen entspricht die Treibhausgasreduzierung den Emissionen von 580 Fahrzeugen in einem Zeitraum von einem Jahr. Das ist der erste große Schritt, um von dem massiven verfügbaren Gesamtmarkt (‚TAM‘) in der Stahlbranche zu profitieren.“