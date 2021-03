Hapag-Lloyd stärkt Engagement in Afrika

Hapag-Lloyd kauft die Nile Dutch Investments. Dies ist eine niederländische Container-Reederei. Man bietet Containerdienste von und nach Westafrika an. Es gibt weltweit 85 Standorte von Nile Dutch. Beschäftigt werden 350 Personen, der Unternehmenssitz liegt in Rotterdam.Mit der Übernahme stärkt Hapag-Lloyd seine Position in Afrika. Das Netzwerk der Gesellschaft wird dadurch dichter.Dazu Rolf Habben Jansen, Vorstandschef ...