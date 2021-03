SPIE Photonics West Digital Forum präsentiert das Beste aus Optik, Photonik, Quanten- und biomedizinischen Technologien in Anwendung und Forschung

SPIE Photonics West Digital Forum showcases best of optics, photonics, quantum, biomedical technologies in applications and research (Photo: Business Wire)

Außerdem präsentierten zwei Digital Marketplaces – einer für die Photonics West, einer für die BiOS – zusammen über 400 Aussteller und mehr als 100 Produktdemonstrationen der neuesten Innovationen in den Bereichen Optik und Photonik.

Die SPIE Photonics West, die größte virtuelle Photonik-Veranstaltung des Jahres 2021, rückte die besten Technologien, Trends und unternehmerischen Innovationen der Optik und Photonik ins Rampenlicht und bot Teilnehmern, Präsentatoren, Wissenschaftlern und Ingenieuren zahlreiche Möglichkeiten, sich auszutauschen und ihre neueste Forschung und Arbeit zu diskutieren. Von Fortschritten in der COVID-Diagnostik und Neurotechnologien bis hin zu Lasern in der Fertigung und der Kommunikation in Rechenzentren – die SPIE Photonics West bot eine dynamische Woche des Informationsaustauschs, des Lernens und der Konversation.

Quantum West, eine neue Konferenz über Quantentechnologie, die in Partnerschaft mit dem QED-C abgehalten wurde, zeigte Branchenführer wie Celia Merzbacher, Peter Knight, Andrew Lord, Wilhelm Kaenders und Kaitlin Moore, welche sich mit der Rolle der Photonik beim Wachstum der Quantentechnologie von der Forschung und Entwicklung bis hin zu technischen Produkten für kommerzielle Anwendungen befassten.

„Ich arbeitete über viele Jahre mit der SPIE zusammen, sowohl als Aussteller als auch als Konferenzleiter, und ich freue mich sehr, die Quantum West gemeinsam mit ihnen aufzubauen“, sagte der Co-Chair der Quantum West Tim Day, der zugleich als GM und Senior VP von DRS Daylight Solutions sowie als Vorstandsmitglied von ColdQuanta fungiert. „Unter herausfordernden Umständen hat die SPIE einen großartigen Job gemacht und ist immer ein wunderbarer Partner, wenn es darum geht, die Community zusammenzubringen und die Photonentechnologie voranzubringen. Wir und viele andere in der Photonik-Community freuen uns auf ein persönliches Treffen im nächsten Januar in San Francisco.“