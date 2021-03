Brookfield Renewable Ireland geht mit PCI Cloud-Plattform live, um Anforderungen an Kundenabrechnung zu erfüllen Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 18.03.2021, 02:35 | 53 | 0 | 0 18.03.2021, 02:35 | Brookfield Renewable Ireland Limited („BRIL“ oder „Brookfield Renewable“) hat die PCI Enterprise Platform in Betrieb genommen, um seine Anforderungen an Kundenabrechnungen im irischen Energiemarkt zu verwalten. Im Rahmen der Partnerschaft mit Brookfield Renewable setzte PCI seine maßgeschneiderte, cloudbasierte integrierte Plattform ein, um das Altsystem des irischen Unternehmens und mehrere interne Anwendungen zu ersetzen. Die neue von PCI implementierte Kundenabrechnungslösung ermöglicht Brookfield Renewable: Die Verwaltung komplexer bilateraler Verträge, einschließlich Stromabnahmevereinbarungen (Power Purchase Agreements, PPAs).

Die Nutzung der PCI Geschäftsregel-Engine für die Abrechnungskalkulation zur Durchführung der Rechnungszuordnung.

Die Durchführung von Prüfungen der Gegenpartei und Zählerdatenmanagement (Meter Data Management, MDM).

Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen (physisch, telemetrisch und buchhalterisch).

Den Erhalt einer umfassenden Revisionssicherheit bei allen Datenversionen.

Die Automatisierung der Arbeitsabläufe bei der Rechnungserstellung und -verwaltung.

Die Aufschlüsselung und schnelle Datenextraktion zur Erstellung von Berichten. Ciaran O'Brien, Chief Commercial Officer von BRIL, sagte: „Wir freuen uns über die Einführung unseres neuen cloudbasierten Kundenabrechnungssystems, das unser Geschäft mit erneuerbaren Energien grundlegend verändern wird, indem es mehr Flexibilität bringt und weiteres Wachstum mit einer skalierbaren Best-in-Class-Lösung unterstützt.“ Und weiter: „Wir sind stolz darauf, bei diesem Projekt mit PCI zusammenzuarbeiten und schätzen die professionelle Zusammenarbeit mit unserem Team für eine pünktliche und budgetkonforme Lieferung.“ „Mit Brookfield Renewable haben wir einen tollen Partner gefunden, der ein passendes Ethos und eine kundenzentrierte Denkweise hat. Der erfolgreiche Go-Live ist ein wichtiger Meilenstein für die globalen, dezentralen Software-Implementierungen von PCI, die einen Betrieb rund um die Uhr ermöglichen“, sagt Shailesh Mishra, Vice President von PCI. Als Teil der nächsten Phase dieses Projekts beabsichtigt das Irlandgeschäft von Brookfield Renewable, die PCI-Plattform zu nutzen, um seinen Kunden eine spezielle Anwendung für den On-Demand-Zugriff auf Energiedaten und ein erweitertes Reporting zu bieten. Die Plattform von PCI bietet einzigartige Funktionen für Marktteilnehmer aus dem Bereich der erneuerbaren Energien zur Optimierung ihrer Portfolios, einschließlich der Co-Optimierung von Energiespeichersystemen (Energy Storage Systems, ESS) auf den Großhandelsstrommärkten. PCI arbeitet mit zahlreichen Anbietern erneuerbarer Energien zusammen, darunter BHE Renewables, RWE Renewables, Iberdrola, Acciona, Xcel Energy, DTE Energy und weiteren. Seite 2 ► Seite 1 von 2



