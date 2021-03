Osnabrück (ots) - E-Mobilität: Niedersachsenmetall warnt vor schweren Zeiten für

die Automobilbranche



Allensbach-Umfrage: Mehr als die Hälfte der Niedersachsen lehnt Kauf von E-Auto

ab - Mehrheit stellt Umweltfreundlichkeit infrage



Osnabrück. Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer von Niedersachsenmetall,

prognostiziert im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) schwere

Zeiten für die Automobilbranche. "Die Marktakzeptanz der Elektromobilität ist

das A und O, und gleichzeitig zeigen die Umfragen, dass die Vorbehalte in der

Bevölkerung eher zu- als abnehmen. Ich mache mir große Sorgen um die deutsche

Automobilindustrie, weil ihr aufgrund der harten Grenzwertvorgaben aus Brüssel

jede Möglichkeit genommen wird, einen anderen Kurs zu fahren", sagte Schmidt der

NOZ.





Eine Allensbach-Umfrage im Auftrag der Drei-Quellen-Mediengruppe zeigte jüngst,dass mehr als die Hälfte der Niedersachsen den Kauf eines Elektrofahrzeugsablehnen. Von den 29 Prozent, die sich grundsätzlich ein E-Fahrzeug vorstellenkönnen, liegt der Kauf für zwei Drittel in ferner Zukunft.Die Gründe für die Skepsis der Niedersachsen sind der Umfrage zufolgevielfältig. Neben einer zu geringen Anzahl an Ladesäulen, einer zu geringenReichweite und hohen Anschaffungskosten wird noch ein weiteres Argument genannt:Zweifel, ob Elektroautos wirklich so umweltfreundlich sind wie vielfachbehauptet. "Das Hauptargument - wer ein Elektroauto fährt, fährt ökologischvorbildlich - wird den Umfragen zufolge mittlerweile von mehr als der Hälfte derBevölkerung quer durch alle Altersgruppen kritisch hinterfragt. Es istüberraschend, mit welcher Vehemenz, auch von den Anhängern der Grünen, dieUmweltverträglichkeit von Elektromobilität mittlerweile infrage gestellt wird",so Schmidt weiter.Auch seiner Sicht dürfte dieser Vorbehalt der Automobilindustrie und der Politikschwer zu schaffen machen. "Denn seit Jahren wird Elektromobilität alsökologisch vorbildlich kommuniziert, jetzt zählt ausgerechnet der CO2-Fußabdruckin den Augen einer wachsenden Mehrheit zu den schlagkräftigsten Gegenargumenten.Hier brennt etwas an." Die CO2-intensive Produktion eines Elektrofahrzeugs unddie Tatsache, dass der Strom auf absehbare Zeit nicht vollständig grün seinwerde, lässt sich seiner Ansicht nach auch nicht so ohne Weitereswegdiskutieren. "Es ist ein dickes Brett, das die Automobilindustrie, aber auchdie Politik, hier argumentativ bohren muss, um dieser Kritik zu begegnen", soder Hauptgeschäftsführer von Niedersachsenmetall.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/4866778OTS: Neue Osnabrücker Zeitung