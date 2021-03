Länder-Ministerpräsidenten beraten über Themen jenseits von Corona

BERLIN (dpa-AFX) - Nach gut einem Jahr Corona-Krise wollen sich die Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag (Pressekonferenz 14.30 Uhr) einmal über Themen abseits der Pandemie austauschen. Bei einer Online-Schalte soll es nach Angaben des Landes Berlin, das den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz innehat, um die Zukunft des Gesundheits- und des Pflegesystems, um Zukunftstechnologien, Innovation und Mobilität gehen. So ganz ohne Corona läuft die Schalte aber womöglich nicht ab. Denn als Gast nimmt die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, daran teil. In der Diskussion mit ihr könnten auch die Impfstoff-Probleme in Europa zur Sprache kommen.

Die nächste Online-Konferenz der Länderchefs und -chefinnen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise findet am kommenden Montag statt./kr/DP/nas