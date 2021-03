BRÜSSEL (dpa-AFX) - Acht Hilfsorganisationen fordern in einem offenen Brief einen grundlegenden Kurswechsel der europäischen Flüchtlingspolitik. Der Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei sei gescheitert, kritisierte die Organisation Oxfam am Donnerstag zum fünften Jahrestag des Abkommens. Die Folgen des Pakts seien katastrophale Lebensbedingungen in den Aufnahmelagern, illegale Zurückweisungen an den EU-Außengrenzen und schleppende Asylverfahren. "Für diese dramatische humanitäre Krise ist die EU verantwortlich", sagte Raphael Shilhav, Oxfam-Experte für die EU-Migrationspolitik.

Die EU versperre Schutzsuchenden mit ihrer Politik systematisch den Weg in die Sicherheit, weshalb die Menschen gezwungen seien, unter menschenunwürdigen Bedingungen zu leben, kritisierte Shilhav. "Sie schlafen in unbeheizten Zelten oder Containern und haben nur begrenzten Zugang zu fließendem Wasser und Strom." Vor allem Frauen berichteten, dass sie sich nicht sicher fühlten, dass sie Gewalt, Belästigung und Ausbeutung ausgesetzt seien.