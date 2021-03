18.03.2021 / 06:31 CET/CEST

Zug, 18. März 2021 - Metall Zug hat mit der Abspaltung von V-ZUG einen wichtigen Schritt zur Umsetzung der Strategie vollzogen. Die veränderte Metall Zug erzielte im Jahr 2020 einen Bruttoerlös von CHF 826.3 Mio. Bereinigt um den Abspaltungseffekt der V-ZUG betrug der Umsatzrückgang zum Vorjahr 7.8%. Das Betriebsergebnis (EBIT) lag bei CHF 15.5 Mio., das Konzernergebnis betrug CHF 14.3 Mio.



Metall Zug entwickelt sich von einer konzernmässig geführten Industriegruppe zu einer Holdinggesellschaft von Industrieunternehmen mit Wertsteigerungspotential. Im Rahmen dieser Entwicklung realisierte Metall Zug mit der Abspaltung von V-ZUG im Jahr 2020 einen ersten Meilenstein. Metall Zug bleibt als Ankeraktionär weiterhin mit rund 30% an der V-ZUG beteiligt.



Verstärkter Fokus



Metall Zug ist nach der Abspaltung von V-ZUG mit ihren industriellen Geschäftsbereichen im Wesentlichen in zwei Marktsegmenten tätig: Mit der Haag-Streit Gruppe, der Belimed Infection Control und Belimed Life Science in der Medizinaltechnik und mit der Schleuniger Gruppe in der Kabelverarbeitung.



Mit dem Tech Cluster Zug verfügt Metall Zug zudem über ein attraktives Areal von rund 60 000 m2 in der Stadt Zug. In den nächsten Jahren soll dieses Areal, unter Berücksichtigung von städtebaulichen Entwicklungen und industrieller Innovationskraft, ein wesentlicher Bestandteil eines vielfältigen Zug Nord werden.



Unterschiedliche Auswirkungen von COVID-19



Die veränderte Metall Zug hat im Geschäftsjahr 2020 einen Bruttoerlös von CHF 826.3 Mio. (Vorjahr: CHF 1 220 Mio.) erzielt. Bereinigt um den Abspaltungseffekt der V-ZUG von CHF 289.9 Mio. (-23.8%), den Währungseffekt von -1.7% und den Akquisitionseffekt von 1% betrug der Umsatzrückgang zum Vorjahr 7.8%.