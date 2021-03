BÖRSE TO GO - Fraport, RWE und Singulus Technologies

Die positive Stimmung an der Wall Street hat sich auf den asiatischen Handel übertragen. Alle wichtigen Benchmarks notieren heute früh im Plus. Selbst der chinesische Aktienmarkt fängt sich nach größeren Verlusten seit Monatsanfang. Die Futures …

Die positive Stimmung an der Wall Street hat sich auf den asiatischen Handel übertragen. Alle wichtigen Benchmarks notieren heute früh im Plus. Selbst der chinesische Aktienmarkt fängt sich nach größeren Verlusten seit Monatsanfang. Die Futures geben dagegen ein uneinheitliches Bild ab. Der DAX-Future nimmt den Optimismus nicht auf und notiert unverändert bei 14.500 Punkten. Der S&P 500 Future liegt leicht im Minus bei 3.961 Punkten, aber der Nasdaq-Future performt sehr stark und steigt vor Eröffnung der europäischen Vorbörse um 0,58 % auf 13.145 Punkte.Anzeige:Die Verunsicherung in Frankfurt hält an. Während New York von Rekord zu Rekord eilt, entwickelte sich der deutsche Aktienmarkt am Montag sehr uneinheitlich. Der DAX sank leicht um -0,28 % auf 14.461,42 Punkte und der SDAX gab -0,56 % auf 15.311,45 Punkte ab. Der MDAX zählte hingegen zu den Gewinnern und stieg leicht um 0,11 % auf 31.813,59 Punkte. Der Tagesgewinner war erneut der TecDAX, der sich um 0,57 % auf 3.348,50 Punkte verbessern konnte. ...