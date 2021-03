Hecla Mining, Coeur Mining, Endeavour Silver, Sibanye Stillwater: Update Themendepot Edelmetalle

In der abgelaufenen Berichtswoche hielt das positive Marktsentiment trotz tendenziell weiter steigender Zinsen in den USA überwiegend an, was sowohl die Aktienmärkte beflügelte als auch die Edelmetalle stützte. Auch sorgte die Verabschiedung des …

In der abgelaufenen Berichtswoche hielt das positive Marktsentiment trotz tendenziell weiter steigender Zinsen in den USA überwiegend an, was sowohl die Aktienmärkte beflügelte als auch die Edelmetalle stützte. Auch sorgte die Verabschiedung des …