PayPal, Pool Corp., Danaher, Sartorius Stedim, HBM Healthcare, BKW und weitere: Wochen-Update Strategiedepot Vermögensstreuung

In der grundsätzlich starken Aktienausrichtung des Strategiedepots VERMÖGENSSTREUUNG (neben der Möglichkeit zur Beimischung weiterer Anteilsklassen) auf defensive, besonders konjunkturstabile Wachstums- und Technologiewerte ging der in der zurückliegenden Woche erneut äußerst konjunkturzyklisch geprägte Anstieg des MSCI WORLD (Euro)-Indexes um + 2,6 % an dem Depot in der letzten Woche vollständig vorbei.Auch angesichts eines bis zum letzten Freitags-Schluss bei rd. 48 % liegenden Aktieninvestitionsgrads (nach zahlreichen Stop-Verletzungen 24 % Liquiditätsquote sowie zusätzlich 28 % Absicherungsquote auf den NASDAQ 100-Index) stagnierte das Strategiedepot VERMÖGENSSTREUUNG daher völlig. ...