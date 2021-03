^ DGAP-News: Instone Real Estate Group AG / Schlagwort(e): Jahresbericht Instone Real Estate Group AG: Instone behauptet sich gut im Corona-Jahr und stärkt die Basis für beschleunigtes Wachstum in den nächsten Jahren

18.03.2021 / 07:30

Instone behauptet sich gut im Corona-Jahr und stärkt die Basis für beschleunigtes Wachstum in den nächsten Jahren



- Mit einem bereinigten Ergebnis nach Steuern (EAT) von 41,1 Millionen Euro und einer Bruttomarge von 30,5 Prozent werden die vorläufigen Ergebnisse (EAT circa 40 Millionen Euro und Marge circa 30 Prozent) deutlich bestätigt

- Akquisition von Projekten mit GDV von 800 Millionen Euro stärkt die Wachstumsperspektive für die nächsten Jahre; weitere Ankäufe aktuell exklusiv verhandelt



- Starke Nachfrage nach Instone-Produkten setzt sich auch zum Jahresauftakt fort



- Prognose 2021 bekräftigt: bereinigte Umsatzerlöse von 820 bis 900 Millionen Euro; bereinigtes Ergebnis nach Steuern von 90 bis 95 Millionen Euro



- Instone unterstützt die Nachhaltigkeitsziele der UN sowie der Bundesregierung und strebt eine CO2-Neutralität bis 2050 an

Essen, 18. März 2021: Die Instone Real Estate Group AG ("Instone") hat sich auch im von der Corona-Pandemie geprägten Jahr 2020 insgesamt gut behauptet. Die angepassten Ergebnisziele wurden mit einem guten Schlussquartal übertroffen. Entlastungen auf der Kostenseite und eine positive Entwicklung der Kaufpreise sind die wesentlichen Gründe hierfür. Auch in diesem Übergangsjahr hat Instone die Basis für ein dynamisches Wachstum in den nächsten Jahren weiter gestärkt. So konnten Grundstücke für Projekte mit einem zukünftigen Verkaufswert von rund 800 Millionen Euro angekauft werden. Zudem erschloss das Unternehmen mit dem innovativen "valuehome"-Produkt (bezahlbares Wohnen) ein neues Marktsegment mit immensem Wachstumspotenzial. Die Finanzierung des geplanten Wachstumssprungs konnte mit der erfolgreichen Durchführung einer Kapitalerhöhung abgesichert werden. Darüber hinaus hat Instone eine Nachhaltigkeitsstrategie implementiert und mit der Verpflichtung zur Klimaneutralität bis 2050 das klare Bekenntnis zur gesellschaftlichen Verantwortung, zum nachhaltigen Wirtschaften und den Klimazielen der UN untermauert.