Auftragseingänge und Umsätze portfoliobereinigt gesteigert, Profitabilität deutlich über Vorjahr



* Auftragseingang portfoliobereinigt um 5,6 % höher, Auftragsbestand zum Jahresende um 8,2 % über Vorjahr



* Umsatz portfoliobereinigt leicht über Vorjahr trotz pandemiebedingter Verschiebungen von rund 90 Mio.EUR



* EBIT-Marge mit 8,4% am oberen Rand der letzten Erwartungen und im Jahresvergleich deutlich gesteigert



* Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Aktie vorgeschlagen

* Ausblick 2021: Vossloh erwartet tendenziell höhere Umsätze bei weiter steigender operativer Profitabilität



Werdohl, 18. März 2021. Die Vossloh AG hat heute die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. In einem von Covid-19 geprägten Jahr kann Vossloh, auch aufgrund der überdurchschnittlich hohen Krisenstabilität der Bahninfrastrukturbranche, aus operativer und strategischer Sicht auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurückblicken. Der Auftragseingang lag 2020 bei 915,5 Mio.EUR und damit um 5,6 % über dem portfoliobereinigten Vorjahreswert von 866,7 Mio.EUR. Der Auftragsbestand zum Ende des Jahres 2020 betrug 594,5 Mio.EUR und übertraf den Vorjahreswert von 549,2 Mio.EUR damit um 8,2 %. Die Umsatzerlöse stiegen von portfoliobereinigten 861,5 Mio.EUR im Vorjahr leicht auf 869,7 Mio.EUR. Dabei waren im Geschäftsjahr 2020 pandemiebedingte Verschiebungen von Lieferungen und Leistungen auf Kundenseite von rund 90 Mio.EUR zu verzeichnen. Das EBIT belief sich im Geschäftsjahr 2020 auf 73,1 Mio.EUR (Vorjahr bereinigt: 55,7 Mio.EUR). Dies entspricht einer EBIT-Marge von 8,4 % (Vorjahr bereinigt: 6,1 %), die die ursprüngliche Erwartung für das Geschäftsjahr 2020 übertraf und am oberen Ende des zuletzt prognostizierten Korridors von 7,5 % bis 8,5 % lag. Die EBITDA-Marge lag 2020 bei 14,2 % (Vorjahr bereinigt: 11,5 %) und übertraf damit sogar den zuletzt prognostizierten Korridor von 13 % bis 14 %. In den Margen-Kennzahlen sind Belastungen aus Covid-19 in einer Größenordnung von 25 Mio.EUR enthalten, die nur teilweise durch einen erfolgswirksamen Bucheffekt von knapp 16 Mio.EUR im Rahmen der Übergangskonsolidierung eines chinesischen Joint Ventures kompensiert wurden.