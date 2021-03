NeXR Technologies SE startet weiteres Produkt auf Basis der eigenentwickelten Virtual Reality Plattform: NeXR Show ermöglicht interaktives Live-Entertainment - und bringt in Pandemiezeiten Künstler*in

Berlin, 18. März 2021

Mit NeXR Show startet NeXR Technologies (XETRA: NXR) heute ein weiteres Produkt und damit auch die nächste Evolutionsstufe der bereits mit NeXR Seminar eingeführten Virtual Reality Plattform. Mit dem Ausbau der VR-Multiuser und Multipurpose-VR-Plattform bündelt NeXR Technologies State of the Art Entertainment-Technologien in einer neuen digitalen Anwendung und steigt somit in den schnell wachsenden Markt der virtuellen Livekonzerte ein.

Livekonzerte als Präsenzveranstaltung können derzeit aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Mehr noch: Die besonders zuschauerstarke Festivalsaison in den Sommermonaten fällt der Pandemie zum Opfer. Das ist eine herausfordernde Situation für alle Beteiligten. NeXR bringt Künstler*innen wieder zurück auf die Bühne ihrer Wahl. Diese werden vom Virtual Production Studio-Team vor einem Green-Screen aufgenommen und via Live-Stream auf Plattformen wie Twitch oder YouTube übertragen. Weitere Plattformen werden zukünftig ebenfalls unterstützt. Entscheidend für das Event-Erlebnis der nächsten Generation ist die nächste Evolutionsstufe der Green-Screen-Technologie in Kombination mit einer tiefen Einbindung in die von EPIC Games entwickelten Unreal-Engine und der damit erschaffenen virtuellen Umgebung.

Dabei werden Beleuchtungs- und Tiefeneffekte eingesetzt, um die Darstellung der Künstler*innen auf der virtuellen Bühne noch realistischer und volumetrisch erscheinen zu lassen. Die Umgebung, in der die Künstler*innen auftreten, ist zudem nicht statisch, sondern reaktiv. Sie kann sich somit während des Livestreams automatisiert z.B. dem Beat des Songs anpassen oder vollständig und in Echtzeit geändert werden. So entsteht aufgrund der erhöhten Immersion ein im Vergleich zu einem konventionellen, statischen Mitschnitt ein deutlich verbessertes Konzerterlebnis.