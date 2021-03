Tocvan entdeckt mehrere neue grosse Adersysteme mit beachtlichen Längen und Breiten

Korrektur beendet - Bohrstart für Anfang April anvisiert.

Während der Goldpreis wieder am Steigen ist, gelang der Goldaktie Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64) im gestrigen Handelsverlauf ein wichtiger Befreiungsschlag. Zusammen mit der heute veröffentlichten News deutet sich der Beginn eines neuen starken Aufwärtstrends an, der nun wieder zu alten Höchstständen aufholen sollte.

Denn die heutige News hat es in sich!

Wie soeben bekanntgegeben, wurde das Kartierungs- und Gesteinsproben-Explorationsprogramm der letzten Wochen erfolgreich abgeschlossen.

Das Ziel war es, neue (zuvor ungetestete) Grundstücksteile für das Phase-2-Bohrprogramm vorzubereiten. Insgesamt wurden 207 Gesteinsproben gesammelt, sodass Laborergebnisse in Kürze erwartet werden, woraufhin die Bohrungen nächsten Monat (April) wieder starten.



Vollversion / Die heute veröffentlichte Grundstückskarte zeigt den Erfolg des abgeschlossenen Explorationsprogramms und die Chancen für das bevorstehende Phase-2-Bohrprogramm.

Wie Tocvan heute verkündete, konnten mehrere neue Adersysteme außerhalb der etablierten Main Zone Lagerstätte (>18.500 m an Bohrungen) entdeckt werden:

• Die Triple Vein Zone (TVZ) besteht aus 3 nahezu parallel verlaufenden Adersystemen, die sich 350 m von der Main Zone nach Süden erstrecken. Das bedeutet, dass die Main Zone Lagerstätte wohl viel größer ist, als bisher angenommen.

• Die an der Erdoberfläche entdeckten Adern haben eine erstaunliche Breite von 5-15 m, was außergewöhnlich ist, denn oftmals werden die Breiten von Goldadern in Zentimeter angegeben.

• Was diese Entdeckung umso besser macht, ist, dass diese neu entdeckten Adern im gleichen Gestein vorkommen wie in der Main Zone: Oxidiertes Andesit-Gestein. Das lässt vermuten, dass diese Adern stark mit Gold vererzt sind (ähnlich der Main Zone).

• Hinzu kommt, dass in der 4 Trench Zone ebenfalls Adern entdeckt worden sind, die sich über eine Länge von mehr als 400 m erstrecken, wo noch nie zuvor gebohrt wurde. Auch hier deutet sich eine beachtliche Neuentdeckung an, sofern die Laborergebnisse ansehnliche Goldgehalte liefern und das bevorstehende Bohrprogramm diese bestätigen. 2019 zeigten Gesteinsproben hier hochgradige Vererzung: 24 g/t Gold und 116 g/t Silber.

• Darüber hinaus konnte Tocvan ein weiteres Adersystem (SE Vein Zone) im südöstlichen Teil des Grundstücks entdecken. Mehrere Adern erstrecken sich über eine Länge von mehr als 200 m. Bemerkenswert ist, dass diese neu entdeckten Adern ähnlich wie die Adern in der Main Zone und 4 Trench Zone verlaufen. Das bedeutet, dass auch hier eine ähnliche Lagerstätte wie die Main Zone liegen sollte. Gesteinsproben aus dem Jahr 2019 zeigten ansehnliche 9,3 g/t Gold und 76 g/t Silber, sodass die neu entdeckten Adern ähnlich stark mit Gold angereichert sein sollten

• Tocvan konnte also mit dem abgeschlossenen Explorationsprogramm ein riesiges Adersystem direkt an der Erdoberfläche nachweisen, das sich über eine Länge von 1.200 m ausdehnt.

• Das nächsten Monat startende Bohrprogramm kann zum großen Erfolg werden, indem neue Gold-Lagerstätten direkt an der Erdoberfläche offiziell bestätigt werden. Zusätzlich wird Tocvan die tieferliegenden Gold-Pipe-Strukturen mit Bohrungen testen, die 2020 mit moderner Geophysik identifiziert wurden.

• Tocvan konnte nun mehrere neue, sehr attraktive Bohrziele lokalisieren, die zu bedeutenden Neuentdeckungen führen können.

• Tocvans Chefgeologe, Brodie Sutherland, kommentierte in der heutigen News: "Wir sind äußerst zufrieden mit den Fortschritten des geologischen Modells bei Pilar. Indem wir zu den Grundlagen zurückkehrten, haben unsere Geologen mehrere neue Aderzonen identifiziert, die mit früheren Erkundungsgestein- und Bodenproben korrelieren. Diese Aderzonen befinden sich auch im selben alterierten, oxidierten Andesit-Grundgestein, das wir in der Zone Main sehen. Dies ist ein wichtiger Schritt, um das volle Potential von Pilar zu erschließen, während wir uns auf unsere nächste Bohrphase zubewegen.

Ein letzte Woche veröffentlichtes Video über Tocvans Pilar-Gold-Silberprojekt zeigt eindrucksvoll, was bevorsteht: Das Phase-2-Bohrprogramm, unter anderem zum Anbohren der riesigen Gold-Pipes:



Quelle: https://youtu.be/VLIdQzM1k0Y

• Wie das neue Video zeigt, konnte Tocvan mit dem Phase-1-Bohrprogramm (siehe hier) die benachbarten Goldprojekte von Argonaut Gold Inc. (Marktkapitalisierung: $583 Mio.) und Minera Alamos Inc. Marktkapitalisierung: $230 Mio.) übertrumpfen, da längere und hochgradigere Bohrabschnitte nahe der Erdoberfläche erzielt wurden, wie z.B. 95 m @ 1,6 g/t Gold inkl. 9,2 m @ 10,8 g/t Gold. Das sind Weltklasse-Bohrergebnisse für einen Tagebau in Mexiko, da Durchschnittsgehalte von mindestens 0,6 g/t Gold benötigt werden, wie Argonaut und Minera mit ihren benachbarten Goldminen bewiesen haben.



Das Pilar-Gold-Silberprojekt von Tocvan befindet sich in der Nähe der Goldminen von Argonaut Gold Inc. und Minera Alamos Inc., wobei Tocvan mit dem Phase-1-Bohrprogramm sogar bessere Bohrergebnisse erzielte.

• Das bevorstehende Phase-2-Bohrprogramm wird erstmals auch Ziele außerhalb der etablierten Main Zone Lagerstätte testen, da Tocvan letztes Jahr mit Geophysik riesige Gold-Pipes (sog. Feeder-Strukturen) in Tiefen ab 150 m entdeckte (siehe hier). Ein baldiger Bohrerfolg bedeutet die Neuentdeckung einer neuen Lagerstätte, in der mehrere Millionen Unzen Gold mit hochgradigen Bonanza-Gehalten (>30 g/t Gold) vermutet werden.

Drohnen-Videos mit Fotos der jüngsten Explorationsarbeiten:



Quelle: https://youtu.be/FA_evgj3-eE



Quelle: https://youtu.be/H4xJRtQrsUQ

