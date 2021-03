^ DGAP-News: EarthRenew Inc / Schlagwort(e): Research Update EarthRenew Inc: Unternehmensupdate für EarthRenew-Aktionäre

EarthRenew Inc: Unternehmensupdate für EarthRenew-Aktionäre

Unternehmensupdate für EarthRenew-Aktionäre



CALGARY, Alberta, 18. März 2021 (GLOBE NEWSWIRE)



Sehr geehrte Aktionäre,



Ich möchte mich bei Ihnen für Ihre fortgesetzte Unterstützung in einem sehr turbulenten Jahr bedanken. COVID hat alle Branchen beeinflusst und die Lebensmittelversorgungskette wurde nicht verschont. Wir haben Ausbrüche in Fleischverpackungsbetrieben gesehen, die sich auf die Lebensmittelversorgung ausgewirkt haben, und nationale Lockdowns stören die Lieferketten weiterhin. Aufgrund des COVID-Shutdown wurden Restaurants geschlossen, was zu einer plötzlichen Verlagerung auf Lebensmittelgeschäfte und einem Anstieg der Nachfrage nach nachhaltigen Lebensmitteln führte. Wir glauben, dass dieser starke Anstieg zu einem erhöhten Druck auf nachhaltig produzierte Kulturpflanzen und zu einem Nettogewinn für diejenigen geführt hat, die ihnen Düngemittel/Pflanzenschutzmittel liefern.



Trotz der zermürbenden Art der globalen Pandemie ist es uns bei EarthRenew gelungen, weitgehend ungehindert voranzukommen und sogar in diesem unvorhersehbaren Umfeld erfolgreich zu sein. In dieser Ausgabe unseres Unternehmensupdates für die Aktionäre möchte ich Ihnen gerne alles mitteilen, was wir erreicht haben.



Da das Interesse an nachhaltiger Landwirtschaft und ESG-Investitionen weiter steigt, werden EarthRenews Wachstumspläne erheblich erweitert. Unsere primäre Zielsetzung bleibt jedoch dieselbe - auf dem Markt für organische Düngemittel weltweit führend zu werden. Dieser Rahmen wurde jedoch erweitert, um auch die Bedürfnisse des Segments der regenerativen Landwirtschaft zu erfassen. Regenerative landwirtschaftliche Praktiken (die sowohl für den ökologischen als auch für den konventionellen Landbau gelten) konzentrieren sich auf die Umkehrung des Klimawandels durch den Wiederaufbau organischer Bodensubstanz und die Wiederherstellung einer verschlechterten biologischen Vielfalt des Bodens, um sowohl die Kohlenstoffabscheidung als auch die Wasserkreisläufe zu verbessern. Diese nachhaltigen Praktiken erfordern eine umfassende Annahme durch die globale