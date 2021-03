Codebase erzielt Fortschritte mit Bitcoin-Mining-Betrieb

Vor dem Hintergrund des neuen Unterstützungsniveaus durch Bitcoin, das sowohl von institutionellen Investoren als auch von Privatpersonen getragen wird, ist Morgan Stanley seit 17. März die erste US-Großbank, die ihren Kunden Zugang zu Bitcoin-Fonds anbietet.1 „Angesichts der Akzeptanz, die diese erste US-Großbank zur Schau stellt, indem sie den Besitz von Bitcoin ermöglicht, erweitern sich die Möglichkeiten und Anwendungen für Kryptowährungen. Im Einklang damit stehen auch die Maßnahmen, die Codebase im Hinblick auf den Aufbau einer Bitcoin-Mining-Infrastruktur für die langfristige Nutzung setzt“, meint George Tsafalas, CEO von Codebase.

Die Märkte für Bitcoin und Kryptowährungen legen kontinuierlich an Stärke zu und Codebase freut sich in diesem Zusammenhang ankündigen zu können, dass die Bitcoin-Mining-Maschinen des Unternehmens derzeit für den sofortigen Einsatz in ihrer Hosting-Einrichtung in Upstate New York vorbereitet werden. Diese erste Tranche, die aus 115 hochmodernen Canaan A1246-Minern besteht, soll in den kommenden Wochen geliefert werden und in Betrieb gehen.

Des Weiteren hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass die Firma Proactive Investors für ein Honorar in Höhe von 52.500 Dollar jährlich mit der Erbringung von Leistungen zur Bewusstseinsbildung der Anleger beauftragt wurde.

