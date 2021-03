An den Start gegangen war BioNTech Ende 2019 um 16,69 US-Dollar und schlug sofort in einen Aufwärtstrend ein. Die erste markante Kursspitze markierte das Papier um 105,00 US-Dollar im März vergangenen Jahres, fiel aber kurze Zeit später wieder an die untere Trendlinie zurück. Nichtsdestotrotz konnte bis Dezember die Aufwärtsbewegung auf ein Hoch von 131,00 US-Dollar fortgesetzt werden. Seitdem allerdings tut sich der Wert mit einem nachhaltigen Durchbruch über die einstige Hürde von 105,00 US-Dollar sichtlich schwer. Doch das Handelsgeschehen spielt sich in einem immer kleiner werdenden symmetrischen Keil ab, der in der Charttechnik als Trendfortsetzungsmuster gewertet wird und dadurch Hinweise auf den zukünftigen Verlauf des Wertpapiers liefert.

Bei 2/3 geht’s los

In der Regel werden derartige Keile bei 2/3 ihrer Länge in Trendrichtung aufgelöst, in diesem Fall müsste BioNTech über 115,50 US-Dollar zulegen, damit ein Kaufsignal zumindest an die Jahreshochs aus 2020 bei 131,00 US-Dollar freigesetzt wird. Mittelfristige Ziele lassen sich dabei sogar um 147,27 US-Dollar für die Aktie ableiten. Um hiervon überdurchschnittlich zu profitieren, kann beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE40LE zum Einsatz kommen. Ein bärisches Szenario würde sich dagegen erst unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 88,15 US-Dollar einstellen, dann wäre ein Rücklauf an die untere Trendkanalbegrenzung um 83,56 US-Dollar möglich. Darunter findet BioNTech bei rund 75,01 US-Dollar eine weitere Unterstützung vor.