Simon-Kucher unter den "Besten Schweizer Beratern 2021" Zürich (ots) - Im neuen Ranking des Magazins "Finanz und Wirtschaft" gemeinsam mit Bilan und Statista wurde die globale Strategie- und Marketingberatung als einer der besten Unternehmensberater in der Schweiz ausgezeichnet. Simon-Kucher erzielte Top-Platzierungen in elf Kategorien, darunter in den Bereichen Marketing und Vertrieb.



Das Schweizer Wirtschaftsmagazin "Finanz und Wirtschaft" hat zusammen mit Bilan und Statista dieses Jahr erstmals die besten in der Schweiz tätigen Berater gekürt*. In dem jüngst veröffentlichten Ranking wurde Simon-Kucher & Partners insgesamt elf Mal ausgezeichnet. Besonders hervorgehoben wurden die Kompetenzen der Strategieberatung in den Beratungsfeldern "Marketing, Marke, Pricing" und "Vertrieb, After Sales, CRM" sowie in den Branchen "Banken" und "Maschinen- und Anlagenbau" (Bewertung jeweils "+++++" / "sehr häufig empfohlen"**).