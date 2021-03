Summa Silver schließt Bohrvertrag für das hochgradige Silber-Gold-Grundstück Hughes in Nevada ab

Vancouver, 17. März 2021 - Summa Silver Corp. ("Summa" oder das "Unternehmen") (TSXV:SSVR) (OTCQB: SSVRF) (Frankfurt:48X - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/summa-silver-co ... ) freut sich bekannt zu geben, dass es National Drilling EWP aus Elko, NV, mit der Durchführung von Bohrungen auf dem hochgradigen Silber-Gold-Grundstück Hughes des Unternehmens in der Nähe von Tonopah, Nevada, im Jahr 2021 beauftragt hat.

Die Bohrungen werden voraussichtlich Anfang bis Mitte April beginnen. Der Schwerpunkt der Bohrungen wird darauf liegen, die zuvor gemeldeten hochgradigen Silber- und Goldabschnitte in für eine Mineralressourcenschätzung geeigneten Lochabständen zu erweitern. Weitere Details zu den spezifischen Zielen und den insgesamt zu bohrenden Metern werden zu gegebener Zeit fertiggestellt und bekannt gegeben, da das Unternehmen weiterhin auf die Ergebnisse der 14 ausstehenden Bohrungen des Bohrprogramms 2020 wartet.

Zu den wichtigsten Highlights des bisherigen Bohrprogramms 2020 gehören*:

- 3.760 g/t Silberäquivalent (1.762 g/t Ag und 19,99 g/t Au) über 2,5 m von 347,1 m innerhalb 596 g/t Silberäquivalent (286 g/t Ag und 3,10 g/t Au) auf 18,5 m von 347,1 m in SUM20-06

- 6.220 g/t Silberäquivalent (2.910 g/t Ag und 33,1 g/t Au) über 0,7 m von 397,4 m innerhalb 3.182 g/t Silberäquivalent (1.495 g/t Ag und 16,9 g/t Au) über 1,4 m aus 397,4 m in SUM20-20

*siehe Pressemitteilungen vom 30. September2020 und 17. Dezember2020 für weitere Details

Galen McNamara, CEO, kommentierte: "Mit dem Abschluss unserer Finanzierung in Höhe von 10.168.00$ im vergangenen Monat, die eine bedeutende Investition von Herrn Eric Sprott beinhaltete, verfügt das Unternehmen über einen Barbestand von etwa 13.500.000 $. Wir sind voll finanziert, um im Jahr 2021 aggressive Bohrprogramme sowohl bei Hughes, NV, als auch bei Mogollon, NM, abzuschließen, während wir auf eine Mineralressourcenschätzung hinarbeiten. National Drilling EWP ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Sicherheit, Umweltschutz und Kundenorientierung bei Umkehrbohrungen und Kernbohrungen in den Vereinigten Staaten, zu dessen Kunden einige der größten Bergbauunternehmen der Welt zählen. Wir freuen uns, National wieder im Projekt begrüßen zu dürfen, nachdem wir im letzten Jahr ein sicheres und effizientes Programm durchgeführt haben. Darüber hinaus freuen wir uns darauf, die verbleibenden Ergebnisse des Bohrprogramms 2020 zu veröffentlichen und werden dies tun, sobald die Ergebnisse vorliegen. ”