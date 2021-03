Pampa Metals setzt sein Explorationsprogramm fort, stockt seinen Kassenbestand auf und schließt eine Privatplatzierung in Höhe von 2,75 Mio. Dollar ab

Der Börsengang von Pampa Metals an der Canadian Securities Exchange Anfang Dezember 2020 erfolgte nach einer anfänglichen Kapitalaufnahme von rund 4 Millionen Dollar, um die auf Kupfer und Gold ausgerichteten Explorationsprogramme des Unternehmens in seinem Portfolio von acht Projekten in Nordchile zu finanzieren. Das Unternehmen setzte einen Teil dieser ursprünglichen Mittel sofort für den Ausbau der Explorationsaktivitäten, einschließlich groß angelegter geophysikalischer Programme und geologischer Kartierungsprogramme, ein, um Bohrziele in zwei seiner Projekte (Arrieros und Redondo-Veronica) zu ermitteln. Das Unternehmen plant derzeit sein erstes Bohrprogramm für Ende April/Anfang Mai dieses Jahres, vorbehaltlich der Erteilung der entsprechenden Genehmigungen.

Obwohl das Unternehmen derzeit über eine starke Finanzausstattung verfügt, wird Pampa Metals mit der Einbringung dieser zusätzlichen Mittel während dieses starken Kupfermarktes seine Explorationsprogramme in seinem gesamten Portfolio vorantreiben können, einschließlich anschließender Bohrungen bei den besten Zielgebieten.

Julian Bavin, CEO von Pampa Metals, meint dazu: „Wir freuen uns, unser Explorationsprogramm in Chile voranzutreiben, und sehen den ersten Ergebnissen, die in den nächsten Wochen eingehen werden, mit Spannung entgegen. Kurzfristig planen wir Bohrungen und diese Kapitalspritze bietet uns maximale Flexibilität bei der Durchführung unserer Programme über dem gesamten Projektportfolio.“

Einzelheiten der Privatplatzierung

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Stammaktienkaufwarrant des Unternehmens. Jeder ganze Warrant (ein „Warrant“) kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum ausgeübt und zum Ausübungspreis von jeweils 0,60 Dollar gegen eine Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden. Das Unternehmen kann das Verfallsdatum der Warrants auf 30 Tage nach dem Datum vorziehen, an dem das Unternehmen die Inhaber der Warrants darüber in Kenntnis setzt, dass der gewichtete durchschnittliche Aktienkurs der Stammaktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange an 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,90 Dollar oder mehr beträgt.