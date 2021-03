Extreme E nimmt gemeinsam mit Polymateria die globale kunststoffbedingte Umweltbelastung in Angriff

Extreme E, die neue Elektro-Rennserie mit einem nachhaltigen Gewissen, bildet eine Partnerschaft mit Polymateria und dessen bahnbrechender Technologie, um die durch Kunststoffe verursachte Umweltbelastung in Angriff zu nehmen. Dies gaben die beiden Unternehmen am Welt-Recycling-Tag bekannt.

Polymateria scientists checking materials at the company's labs in Imperial College, London (Photo: Business Wire)

Schätzungsweise 32 Prozent aller weltweit benutzten Kunststoffverpackungen werden nicht dem Recycling zugeführt oder korrekt entsorgt und erschütternde 80 Prozent der in den Weltmeeren gefundenen Plastikabfälle stammen aus diesem an Land nicht ordnungsgemäß behandelten Müll. Polymateria hat nun den weltweit ersten Kunststoff entwickelt, der sich mit der Zeit an der Luft biologisch abbaut und schnell und sicher wieder in den Naturkreislauf eingeht, falls er in die Umwelt gelangt. Gleichzeitig ist er jedoch auch recycelbar. Wenn nichts dagegen unternommen wird, werden bis zum Jahr 2050 vier Milliarden Tonnen Plastikabfälle in der Umwelt und in den Meeren landen. Daraus wird deutlich, dass dieses Problem auf innovativere Weise in Angriff genommen werden muss.

Extreme E und seine Rennmannschaften werden künftig die Biotransformationstechnologie von Polymateria bei ihren globalen X-Prix-Events nutzen, darunter Becher, eine Reihe von Lebensmittelverpackungen und sogar wirklich biologisch abbaubare Gesichtsmasken. Die auf dem Gelände benutzten Materialien werden dem Recycling zugeführt, wobei der größte Teil davon in Zweitanwendungen verwandelt werden soll.

Alejandro Agag, CEO von Extreme E, sagte dazu: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Polymateria, die das Bewusstsein für die durch Plastik entstehende Umweltbelastung weltweit stärken und gleichzeitig unsere eigene Umweltbilanz verbessern soll.“

„Unser auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierender Ansatz bietet eine einzigartige Gelegenheit, deren Technologie an bedeutenden Rennschauplätzen im Einsatz zu sehen. Hiermit wird nicht nur das globale Problem deutlich gemacht, sondern auch eine plausible Lösung dafür angeboten. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Extreme E die neuesten und besten globalen Innovationen einsetzt, um bedeutende Umweltherausforderungen zu bewältigen.“