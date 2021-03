Goldaktien steigen

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Verteilung der kostenlosen FFP-2 Masken kostet den Steuerzahler mehr als 2 Mrd Euro oder etwa 25 Euro/Person. Dafür wurden 15 Masken für besonders gefährdete Gruppen finanziert. Ein Apotheker: „Wir haben uns dumm und dämlich verdient“. Im Schnitt wurden mehr als 25.000 Euro für jede Apotheke ausbezahlt.Das Beispiel zeigt die völlige Unterlegenheit der Planwirtschaft gegenüber der Marktwirtschaft. In der Marktwirtschaft hätte sich jeder Steuerzahler für denselben Aufwand 25 Masken kaufen können und die Umverteilung von arm nach reich zu den Apothekern wäre vermieden worden.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis verbessert sich der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar (aktueller Preis 47.024 Euro/kg, Vortag 46.879 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber zieht an (aktueller Preis 26,61 $/oz, Vortag 25,93 $/oz). Platin steigt (aktueller Preis 1.218 $/oz, Vortag 1.200 $/oz). Palladium haussiert (aktueller Preis 2.524 $/oz, Vortag 2.386 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 67,76 $/barrel, Vortag 68,82 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 2,7 % oder 3,8 auf 144,2 Punkte. Bei den Standardwerten steigen B2 Gold 5,1 % und Agnico 3,4 %. Bei den kleineren Werten ziehen Golden Star 10,2 %, Argonaut 7,5 % und Harte 7,4 % an. Midas verliert 4,0 %. Bei den Silberwerten steigen Santacruz 10,8 %, Impact 8,9 % und Metallic 7,7 %.