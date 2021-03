---------------------------------------------------------------------------

Deutsche Rohstoff AG: Investmentportfolio weiterhin sehr erfolgreich Bisher 8,2 Mio. EUR Gewinn im ersten Quartal realisiert/Oasis Petroleum mit starker Performance



Mannheim. Das Aktien- und Anleiheportfolio, das die Deutsche Rohstoff AG im vergangenen Jahr als Reaktion auf die COVID-Krise in Öl- und Goldaktien und -anleihen aufgebaut hat, liefert weiterhin sehr gute Ergebnisse. Im ersten Quartal 2021 (Stichtag 15. März) beliefen sich die realisierten Gewinne auf 8,2 Mio. EUR. Unrealisierte Gewinne bestanden noch in Höhe von 3,8 Mio. EUR.

In den vergangenen Tagen wurden die Aktien von Oasis Petroleum (NASDAQ: OAS) komplett veräußert. Insgesamt ist mit der Position ein Gewinn von 7,5 Mio. EUR angefallen, davon rund 6,4 Mio. EUR im ersten Quartal 2021.

Im zweiten und dritten Quartal 2020 war eine Anleihe von Oasis Petroleum zu sehr niedrigen Kursen für das Portfolio gekauft worden. Die Berechnungen des DRAG-Teams zeigten, dass im Falle einer Restrukturierung der Verbindlichkeiten die Anleihegläubiger Aktien des Unternehmens erhalten würden, deren Preis deutlich über dem Einkaufspreis der Anleihen liegen sollte. Oasis führte das Restrukturierungsverfahren nach Chapter 11 von September bis Ende November durch. Anfang Dezember erhielten die bisherigen Anleihegläubiger die neuen Aktien der Gesellschaft. Im ersten Quartal 2021 stieg der Aktienkurs kontinuierlich. Der jetzt realisierte durchschnittliche Verkaufskurs bedeutet mehr als eine Verdreifachung gegenüber dem Einstandskurs.



Mannheim, 18. März 2021



Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold und Wolfram runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter www.rohstoff.de



