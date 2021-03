Aus Sicht der Technologieinsider verstärkt Volkswagen wie kaum ein anderer etablierter Hersteller die Elektrifizierungsstrategie und profitiert dabei stärker als die deutlich kleineren Hersteller in Europa und den USA von Synergien aufgrund seiner vielen Marken. Volkswagen kündigte bei Vorlage der Zahlen zum Jahr 2020 am vergangenen Dienstag eine umfassende Plattformstrategie an. Alle Fahrzeuge sollen weitgehend auf einheitlichen technischen Grundlagen basieren. Damit weiten die Wolfsburger ihr bereits bestehendes Plattformprinzip auf Technologien wie Software, Batterien und das Laden von Elektroautos aus. Ziel sind Kostenvorteile zwischen den einzelnen Marken des Konzerns.

.

Zum Chart

.

Europas größter Autobauer ist gemessen an seinem KGV 2020 von 8,65 noch immer eine der günstigsten Aktien im Dax. Diese Position wird trotz eines Kurszuwachses von 186 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten gehalten (ab dem Tief im Sell Off Mitte März 2020). Der moderate Kursanstieg seit November 2020 ist diese Woche bis dato in eine Kaufpanik umgeschwenkt. Der Kurs der Vorzugaktie ist mit 230,80 Euro mittlerweile so hoch wie zuletzt im Mai 2015. Ein Grund ist die bedingungslose Ausrichtung des Konzerns an Erfolgsfaktoren, die Tesla in lichte Höhen gebracht hat. Gelingt Volkswagen dieser Spagat zwischen Rückbau der Verbrenner-Technologie bei gleichzeitigem Hochfahren der Batteriegetriebenen Einheiten kombiniert mit Selbstfahr-Steuerung, sind höhere KGVs im Bereich des Möglichen. Bei erwarteter Zunahme des Gewinns durch die Post Corona Wirtschaft, sind ein weiterer Anstieg und die Bildung eines neuen All Time Highs bei 262,45 Euro denkbar.