West Mining meldet Aufnahme von Lawrence Roulston in Advisory Board

Nicht für die Verbreitung in US-amerikanischen Nachrichtendiensten oder in den USA

Vancouver (British Columbia), 17. März 2021. West Mining Corp. (CSE: WEST, OTC: WESMF, FRA: 1HL) („West“ oder das „Unternehmen“) freut sich, Lawrence Roulston im Advisory Board willkommen zu heißen.

Lawrence Roulston ist ein Bergbauprofi mit einer vielfältigen praktischen Erfahrung von 40 Jahren. Er leitet WestBay Capital Advisors und bietet Unternehmensberatung und Kapitalmarktexpertise für den Junior- und Mid-Tier-Sektor der Bergbaubranche. Roulston ist Director oder Berater mehrerer Explorationsunternehmen sowie Non-Executive Chairman von Metalla Royalty and Streaming Ltd. (NYSE: MTA, TSX-V: MTA), einem börsennotierten Unternehmen, das gegründet wurde, um durch den Erwerb von Lizenzgebühren und Streams eine fremdfinanzierte Edelmetallexposition zu generieren.

Zwischen 2014 und 2016 fungierte er als President von Quintana Resources Capital, einem Beratungsunternehmen für US-amerikanische Privatinvestoren im Bereich Ressourcen, dessen Hauptaugenmerk auf Streaming-Transaktionen gerichtet ist. Vor seiner Zeit bei Quintana war er Bergbauanalyst und -berater sowie Herausgeber von Resource Opportunities, einer unabhängigen Investment-Publikation mit Schwerpunktlegung auf die Bergbaubranche. Davor war Lawrence als Analyst oder Führungskraft bei unterschiedlichen Unternehmen in der Rohstoffbranche tätig gewesen – sowohl bei Major- als auch bei Junior-Unternehmen. Er verfügt über eine kaufmännische Ausbildung und ein B.Sc.-Diplom in Geologie.

„Es ist mir eine Ehre, Lawrence in unserem wachsenden Advisory Board willkommen zu heißen. Er kann eine umfassende Erfahrung in allen Aspekten der Bergbaubranche vorweisen und ich habe keinen Zweifel, dass er Know-how von unschätzbarem Wert bei West einbringen wird“, sagte Nick Houghton, President und CEO von West Mining Corp.

Über West Mining Corp.

West Mining Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das über ein Portfolio von äußerst höffigen Projekten in erstklassigen Bergbaugebieten verfügt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Kupfer-Gold-Projekt Kena, kann auf eine umfangreiche Explorationsgeschichte zurückblicken, wobei Bohrungen über mehr als 37 Kilometer absolviert wurden. Die moderne Exploration des Projekts umfasst 20 Jahre und das Projekt ist nach wie vor in alle Richtungen und in der Tiefe offen. Die anderen Projekte von West befinden sich in unmittelbarer Nähe zu jüngsten Goldentdeckungen in British Columbia und New Brunswick.