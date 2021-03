Brent erreicht Long-Bereich, Aufwärtstrend intakt

Die Rohölsorte Brent befindet sich seit Monaten im Aufwärtstrend und konnte vom Verlaufstief bei 34,48 Dollar am 02. November bis auf das Verlaufshoch vom 08. März bei 71,38 Dollar hochziehen.

Abwärtskorrekturen liefen bisher weitgehend nur bis in den Bereich des 10er-EMA bei derzeit 67,69 Dollar. Aktuell notiert Brent erneut im Bereich des 10er-EMA. Es bietet sich eine Long-Position in Trendrichtung an.

Trading-Strategie:

1. Long-Position im Bereich 67,00/68,00 Dollar möglich. Stopp bei 65,00 Dollar. Kursziel um 74,00 Dollar.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Brent (Tageschart in Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Strategie für steigende Kurse WKN: DV1BHV Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,85 - 1,86 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 65,05 Dollar Basiswert: Brent KO-Schwelle: 65,05 Dollar akt. Kurs Basiswert: 67,19 Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 74,00 Dollar Hebel: 30,45 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DFM8NL Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,84 - 4,85 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 73,04 Euro Basiswert: Brent KO-Schwelle: 73,04 Euro akt. Kurs Basiswert: 67,19 Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,56 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG: