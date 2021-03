Autofleet stellt Vehicle-as-a-Service-Plattform für den Einsatz autonomer Elektro-Shuttles von Keolis in Schweden bereit

Autofleet, ein Anbieter von Flottenoptimierungslösungen auf KI-Basis, wurde von Keolis, einem Anbieter im öffentlichen Personenverkehr, ausgewählt, um seine Plattform in ein AEV-Projekt (AEV für Autonomous Electric Vehicle) in Göteburg, Schweden, einzubringen. Der Shuttle-Betrieb hat am 18. Januar 2021 für den lokalen öffentlichen Verkehrsverbund Västtrafik begonnen. Der autonome Shuttle-Dienst ist das erste Projekt einer laufenden Zusammenarbeit, in der die Autofleet-Plattform zur Verwaltung neuer Mobilitätslösungen von Keolis verwendet werden soll.

Der Shuttle-Dienst, der in das öffentliche Verkehrsnetz als Linie 56 integriert ist, wird eine Strecke befahren, die durch Industrie- und Wohnviertel führt, und umfasst zwei autonome Elektro-Shuttles von Navya. Dieser autonome Shuttle-Dienst ist ausgelegt, auch bei Temperaturen unter null und bei Schnee zu fahren, und stellt das bislang fortschrittlichste Mobilitätsprojekt der Stadt dar.